Çeyrek ve gram altın fiyatı yükselecek mi? Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Piyasalarda ise koronavirüsün etkisi aktif bir şekilde görülüyor. Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 542,00 lira, Cumhuriyet altını 2.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 333,50 liradan işlem gördü. Uzmanlar Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken 'alım satım' ikazda bulundu.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
ALTININ GRAM FİYATINDA TARİHİ REKOR
Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altın sert yükselişini ardından tarihi rekorunu kırdı. En son 24 Şubat tarihinde 333 lira ile en yüksek seviyesini gören altın, bugün sert yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek düzey olan 335 lirayı test etti.
Küresel piyasada altının ons fiyatı ise bin 585 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı bin 490 seviyelerinde seyretmişti. Bu hafta ibre yukarı yönlü hareket edince, iç piyasa da yükseliş olarak yansıdı. Şu sıralarda gram altın 333 liradan satılıyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 333,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 542,00 lira, Cumhuriyet altını 2.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 333,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 330 BİN 80 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 330 bin 80 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 328 bin 500 lira, en yüksek 336 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 330 bin 80 liradan tamamladı.
MKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 509 milyon 305 bin 563,92 lira, işlem miktarı ise 1.559 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 516 milyon 737 bin 754,10 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Demaş Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
BORSA VE ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR GERİLEDİ
Dolar/TL yüzde 2'ye varan değer kaybıyla 6,44 seviyelerine geriledi, BIST 100 endeksi 89.000 puanın üzerini test etti
Ekonomi ve finans piyasalarına yönelik destek adımlarının peşpeşe gelmesinin pozitif etkilediği piyasalarda, hisse senetleri ve altın fiyatı yükseldi, döviz kurları geriledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı sınırsız parasal genişleme programı sonrası dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, pay piyasalarında yükselişler yüzde 7'ye yaklaştı. Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki gerilemeye karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazandı.
Fed'in dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından bugün Asya borsalarıyla başlayan pozitif hava, Avrupa ve Türkiye'de de karşılık buldu.
BIST 100 endeksi saat 17.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak 89.000 puanın üzerine çıkarken, dolar kuru yüzde 2'ye yakın düşüşle 6,4450'ye kadar geriledi.
Altının gram fiyatı ise 336 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 332 lira seviyesinde dengelendi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise PMI'ların öne çıktığını bildirdi.
Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.
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