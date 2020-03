Ziraat Katılım Bankası'nın Kuruluşu

Ziraat Katılım müşterilerine çeşitli kanallar vasıtasıyla hizmet sunabilmek için 12.05.2015 tarihinde kurulmuştur. Ziraat Katılım Bankası'nın katılım bankası olarak kurulmuş olması ilerlemesinin önünde engel olmasının aksine toplumun ihtiyaçlarına uygun olması sebebiyle kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. Kurulduktan kısa süre sonra önemli başarılara imza atan Ziraat Katılım 2018 yılı itibariyle sermayesini 1.750.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Ziraat Katılım sunduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini sağlayarak kuruluşundan bugüne büyük oranda büyüme gerçekleştirmiştir. Ziraat Katılım Bankası'nın ülkenin hemen her yerinde hizmet vermekte olan çok sayıda şubesi bulunmaktadır. Ziraat Katılım Bankası'nın her şubesi müşterilerine aynı kalitede hizmet vermeyi amaç edinmektedir. Ziraat Katılım Bankası'ndan hizmet almak isteyen herkese ulaşmak ve müşterilerinin almış oldukları hizmetlerden memnuniyet duymasını sağlamak Ziraat Katılım Bankası'nın önceliğidir. Ziraat Katılım Bankası bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyan her ihtiyaç sahibinin yanında olabilmek için çeşitli kanallardan kaliteli hizmetler vermektedir.