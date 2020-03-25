Ülkemizde engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik anlamda hayata dahil edilmesi için devlet tarafından birçok sosyal hak sunulur. Toplumsal yaşamda engelli bireylerin kendilerine yer bulabilmesi ve hayatlarını daha insani şartlarda geçirmesine imkan vermek için maddi desteklerin sayısı arttırılmıştır. Engelli bireylere verilen maaş gibi maddi desteklerin yanında; engellilik halinin rapor ile tescil edilmesi durumunda ÖTV'siz sıfır araç alımına dair fırsatlar bulunuyor. Peki engelli raporu ile indirimli araç nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? ÖTV'siz araç alımına ilişkin belirlenen şartlar nelerdir? İndirimli araç almak için herhangi bir limit bulunuyor mu? İşte, engelli raporu ile indirimli araç alımına ilişkin öğrenebilmek istenen bütün detaylar…
ÖTV İndiriminden Yararlanmak İçin Belirlenen Şartlar Nelerdir?
Engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanabilmesi için ilgili yasa tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir. Şartlara uygun olmayanların ÖTV indiriminden yararlanması söz konusu olmaz.
• ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşın engel durumunun yüzde 40'ın üzerinde olması ve yetkilendirilen sağlık kurumları tarafından engel durumunun tespit edilerek raporlandırılması gerekir.
• ÖTV indirimi sadece engelli vatandaşa tanılan şahsi bir haktır ve bu nedenle bu indirim kapsamında alınan araçların ruhsatı engelli vatandaşın üzerine kayıt edilir. Yüzde 90 ve üzerinden engelli olan ve araç kullanması mümkün olmayan kişilerin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları engelli vatandaşın üzerine kayıtlı olan taşıtı kullanabiliyorlar.
• Engelli bireyin üzerinde aldığı aracın doğal afet veya kaza sonucu perte çıkması halinde, ilk alım tarihinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ÖTV'siz yeni bir araç sahibi olabilirler. Bunun dışındaki haller dışında ÖTV indirimsiz araç sahibi olan engelli bir vatandaş 5 yıl içerisinde yeniden araç almak istemesi halinde ÖTV indiriminden yararlanması mümkün değildir.
• Engelli vatandaşlar ÖTV indirimsiz yalnızca sıfır araç alabilirler, bu indirim ikinci el araç alımlarını kapsamaz.
• Yüzde 90'ın üzerinde engelli olan ve 18 yaşını doldurmamış kişiler için vasi kararı gerekir.
• Engelli raporunda yüzde 40 ve üzerinde ortopedik sorun tespit edilmesi halinde engelli vatandaşlar kendilerine özel oluşturulan aksamlar ile araçlarını yeniden tasarlayarak kullanırlar.
• Engelli vatandaşların trafiğe çıkması için H sınıfı ehliyet sahibi olması ve yetkilendirilen sağlık kuruluşundan "araç kullanmasına engel yoktur" onayı alması gerekir
• 1.6 motor gücünün üstünde araç alınmaz ve 303.200 TL oranında araç alımlarının gerçekleştirmesi gerekir.
Kimler ÖTV İndiriminden Yararlanabilir?
01.01.2020 tarihinden yayınlanan Resmi Gazete'de engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanma kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; ÖTV'siz sıfır araç alabilecek kişilerde kategorize edilmiştir:
• Şehit yakınları ( şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indiriminden yararlanmaya hak kazanan grupta yer alan kişiler ellerindeki rapor ile istedikleri araç galerisinden taşıt alabilirler. ÖTV indirimi ile satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz.
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