İçişleri Bakanlığı tarafından gece yayınlanan Koronavirüs genelgesi ile önemli kararlar alındı. Toplu taşıma İETT metro-metrobüs ve otobüs yasaklandı mı? Toplu taşıma ve şehirlerarası yasak mı? Sorularının vatandaşlar tarafından sorulmasına neden oldu. Toplu taşıma araçlarında, şehirlerarası tobüs yolculuğunda yeni dönem için genelge yayımlandı. Coronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yayımlanan genelgede toplu taşımada önemli düzenlemeler yapıldı. İl ve İlçelerdeki tüm toplu taşımalar , şehirlerarası toplu taşıma araçları , yolcu otobüsleri dahil tüm araçlar, ruhsatta belirtilen yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alabilecek.