İçişleri Bakanlığı tarafından gece yayınlanan Koronavirüs genelgesi ile önemli kararlar alındı. Toplu taşıma İETT metro-metrobüs ve otobüs yasaklandı mı? Toplu taşıma ve şehirlerarası yasak mı? Sorularının vatandaşlar tarafından sorulmasına neden oldu. Toplu taşıma araçlarında, şehirlerarası tobüs yolculuğunda yeni dönem için genelge yayımlandı. Coronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yayımlanan genelgede toplu taşımada önemli düzenlemeler yapıldı. İl ve İlçelerdeki tüm toplu taşımalar , şehirlerarası toplu taşıma araçları , yolcu otobüsleri dahil tüm araçlar, ruhsatta belirtilen yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alabilecek.
TOPLU TAŞIMALAR DÜZENLENDİ
İl ve İlçelerdeki tüm toplu taşımalar , şehirlerarası toplu taşıma araçları , yolcu otobüsleri dahil tüm araçlar, ruhsatta belirtilen yolcu kapasitesinin yarıs kadar yolcu alabilecek.
Araç içinde yolcular bir birine temas etmeyecek şekilde oturacak.
Bir toplu taşıma aracı 50 kişilikse en fazla 25 kişi binebilecek ve her yolcu , birbirine temas etmeyecek şekilde oturacak.
İçişleri Bakanlığı tarfından gönderilen söz konusu tedbirler, Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması uygulanacak.
YURT İÇİ SEYAHAT YASAKLANABİLİR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dün toplandı. Toplanan Bilim Kurulu , sokağa çıkma yasağını da görüştü. Yapılan toplantıda yasağın ilan edilmesinin virüsün yayılmasının kontrolü açısından önemli olduğuna yer verildi.
Bunun Bilim Kurulu 'nda gündeme geldiği bildirilirken hükümet cephesinde 'Üretimin ve hayatın durdurulmasına' soğuk bakıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarda üst üste toplantılar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, hedefin başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'de yüzde 85 oranında sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu, bu kapsamda yeni tedbirlerin devreye sokulacağını bildirdi.
Virüs nedeniyle başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerden Anadolu'ya göç başladığı, bu durumun virüsün Anadolu'ya yayılması anlamına geleceğini belirten İçişleri Bakanlığı yetkililerinin ilk etapta, yurtiçi seyahatlere sınırlama getirmeyi gündeme aldıkları öğrenildi. Bu kapsamda, otobüs, uçak ve tren yolculuklarına yasak geleceği belirtiliyor. Seyahat yasağının şimdilik vatandaşların kendi özel araçlarını kapsamayacağı kaydedildi. Ayrıca, sosyal izolasyonun sağlanması için şehirlerde uygulamaya konulan yasakların kapsamının genişletileceği öğrenildi. Halen piknik ve mangal yasağı bulunan mesire yerlerine girişlerin tamamen yasaklanması, şehir içinde toplu bulunulan park ve bahçelere giriş kısıtlaması gibi yeni yasakların devreye sokulacağı belirtiliyor.
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