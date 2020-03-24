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    • Ekonomi
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    • 24.03.2020 09:09
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    Son dakika: ün varil fiyatında yükseliş | 23 Mart brent fiyatı

    Koronavirüs ve toplantısında yaşanan gerilimin ardından dipleri gören güne artışla başladı. Dün 27,54 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 27,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,99 artışla 27,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü (WTI) varili 24,21 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrolün varil fiyatı yükseldi!

    ün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 27,84 dolardan işlem görüyor.

    Dün 27,54 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 27,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,99 artışla 27,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü (WTI) varili 24,21 dolardan alıcı buldu.

    'nin, son dönemde tırmanan ile arasındaki fiyat savaşlarına orta bir yol bulunarak müdahale edilmesi i özel bir temsilci ataması sonrası beklentilerin yükselmesiyle petrol fiyatlarında artış meydana geliyor.

    Uzmanlar, ABD'nin ayrıca, Suudi Arabistan'la enerji konusunda ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydediyor.

    Bu arada, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 27,98 ile 27,33 dolar aralığının direnç, 27,63 ile 27,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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