Örnek olarak vermek gerekirse 1/4 derece-kademede olan ve lisans mezunu olan bir hemşire, döner sermayeden aylık 1550 TL ek ödeme alacak. Tekniker olarak çalışan ön lisans mezunu bir sağlık personeli ise ayda 1250 TL 'lik ek ödeme alacak. Lise mezunu olarak sağlık kuruluşlarında görev yapan bir teknikere ise 750 TL 'lik ek ödeme yapılacak. Riskli birimlerde çalışanların ödemeleri daha fazladır. Ödemelerin memur, şoför ve diğer kadrolar için olmaması, sadece sağlık personelleri için yapılması bekleniyor.