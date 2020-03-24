Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen sağlık personelleri tarafından sorgulanıyor. 32 bin sağlık personeli alınacağı müjdesinin verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 32 bin personel alımı hangi branşlara olacak? Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında duyurmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için şartlar henüz açıklanmadı. Ancak son personel alımı sürecinde aranan şartlar şu şekildeydi:

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.