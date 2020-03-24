Türk Kızılayı tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere lise , ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Kızılay ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurular için https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx sayfasını kullanabilirsiniz. Yayımlanan ilanlarda 1 kadroya en az lise , diğer kadrolara ise üniversite mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımında başvuru detayları ve her kadro için başvuru şartları takvim.com.tr'de

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Türk Kızılayı iş ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen gençlerin Kızılay kariyer sayfası üzerinden başvuru formunu doldurması ve iş başvurusunu bu şekilde yapması gerekmektedir.

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx