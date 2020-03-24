Tüm dünya Koronavirüs salgını ile uğraşırken Çin'den yeni bir virüs vakası geldi. Hantavirüs yüzünden 32 kişinin karantina altına alındığı belirtildi. Çin'in Yunnan eyaletinden bir kişi Pazartesi günü kiralık otobüsle çalışmak üzere Shandong Eyaletine dönerken öldü. Yapılan test sonucu onun Hantavirüs'ü sonucu öldüğünü doğruladı. Peki Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nedir, nasıl bulaşır? Bir çok çeşidi bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin hükümetine yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Times'ın haberine göre; Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti ve yapılan testte hanta virus pozitif çıktı. Otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı.