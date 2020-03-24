Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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