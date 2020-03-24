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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 11:04
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    • 24.03.2020 11:10
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    Son dakika: duyurdu: ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı!

    Son dakika haberleri... " ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı!
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