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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 Gazete
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    KİPTAŞ ödemeleri erteledi

    KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların Nisan ve Mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi. KİPTAŞ'ın açıklamasına göre; Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs taksitleri başta olmak üzere birçok taksit ertelenecek.

    KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların Nisan ve Mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi. KİPTAŞ'ın açıklamasına göre; Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs taksitleri başta olmak üzere birçok taksit ertelenecek.

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