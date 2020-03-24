KİPTAŞ ödemeleri erteledi

KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların Nisan ve Mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi. KİPTAŞ'ın açıklamasına göre; Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs taksitleri başta olmak üzere birçok taksit ertelenecek.
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