KİPTAŞ ödemeleri erteledi

KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların Nisan ve Mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi. KİPTAŞ'ın açıklamasına göre; Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin Nisan-Mayıs taksitleri başta olmak üzere birçok taksit ertelenecek.