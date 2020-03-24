Kara liste temizlenecek

Genel Kurulu'nda görüşülen yasa teklifine salgınla mücadele kapsamında yeni maddeler eklenecek. Buna göre; kısa çalışma ödeneği için çalışanlarda aranan prim süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor. Karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Sicil affının da eklenmesi bekleniyor.