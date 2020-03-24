Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kara liste temizlenecek

    'nda görüşülen yasa teklifine salgınla mücadele kapsamında yeni maddeler eklenecek. Buna göre; kısa çalışma ödeneği için çalışanlarda aranan prim süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.

    Kara liste temizlenecek
    Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen yasa teklifine salgınla mücadele kapsamında yeni maddeler eklenecek. Buna göre; kısa çalışma ödeneği için çalışanlarda aranan prim süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor. Karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Sicil affının da eklenmesi bekleniyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Kara liste temizlenecek
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri