Kara liste temizlenecek

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen yasa teklifine salgınla mücadele kapsamında yeni maddeler eklenecek. Buna göre; kısa çalışma ödeneği için çalışanlarda aranan prim süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor. Karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Sicil affının da eklenmesi bekleniyor.
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