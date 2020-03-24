ŞOK market aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi bu hafta hangi aktüel ürünlerin markete geldiğini merak ediyor. "ŞOK markete bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK aktüel ürünlere göre, Arzum saç makinesi 99,90 TL'den, çamaşır kurutmalığı 45 TL'den, süngerli banyo paspası 39,95 TL'den, ahşap görünümlü askı 4'lü 6,99 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 25 Mart 2020 kataloğu.. Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.