ŞOK market aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi bu hafta hangi aktüel ürünlerin markete geldiğini merak ediyor. "ŞOK markete bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK aktüel ürünlere göre, Arzum saç makinesi 99,90 TL'den, çamaşır kurutmalığı 45 TL'den, süngerli banyo paspası 39,95 TL'den, ahşap görünümlü askı 4'lü 6,99 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 25 Mart 2020 kataloğu.. Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK MARKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor. Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri İletişim Merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.
ŞOK MARKET İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜN?
Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Şok Marketler her hafta çarşamba günleri hazırlanan aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri çok özel fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor.
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