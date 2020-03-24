Dolar ve euro alış satış kurları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL dün, günün ilk yarısında küresel piyasalarda devam eden dolar talebine paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 6,6089'u test etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programını açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,5612'den tamamladı. İşte 24 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?