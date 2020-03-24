Evde ek iş yapmak için günümüzde takip edebileceğiniz birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda; home office, freelance vb. kavramlar iş hayatının yavaş yavaş evlerden yürütülmesini sağlamıştır. Birçok farklı sektörden firma kendi bünyesinde evlere ek iş sunarak yeni bir istihdam alanı yaratmışlardır. Telefonla evden para kazanmak mümkündür. Kurumsal firmalar da dahil olmak üzere birçok firma tarafından ürünlerin satış sahasının genişlemesi ve daha ucuza reklam faaliyetlerinin arttırılması adına evlerden telefonla satış yapılması mümkündür. Genellikle bu gibi işlerde yapılan satışa göre komisyon ile çalışılmaktadır.
Evde İnternet Üzerinden Para Kazanma Yöntemleri
Evde iş ilanları genellikle internet üzerinden sıklıkla yayımlanmaktadır. İnternetin günümüzde yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte yeni iş sahaları gelişmiş ve daha kolay bir şekilde kişilerin evden, oturduğu yerden para kazanması sağlanmıştır. İnternet üzerinden evde para kazanmak için;
Makale yazarlığı
Freelance grafik tasarım
Online anket doldurmak
Çevirmenlik
Yazılım vb.
Birçok iş alanını tercih edebilirsiniz. İnternet üzerinden kendi başınıza para kazanabileceğiniz gibi firmalarla ortaklaşa çalışarak para kazanmanız da mümkündür. Günümüzde birçok firma internet üzerinden ilan yayımlayarak freelance (serbest) zamanlı olarak evden çalışma fırsatı sunmaktadır.
Evden Satış ve Pazarlama İle Para Kazanma
Telefonla evden para kazanmak mümkündür. Kurumsal firmalar da dahil olmak üzere birçok firma tarafından ürünlerin satış sahasının genişlemesi ve daha ucuza reklam faaliyetlerinin arttırılması adına evlerden telefonla satış yapılması mümkündür. Genellikle bu gibi işlerde yapılan satışa göre komisyon ile çalışılmaktadır. Firmalarla çeşitli kariyer siteleri üzerinden iletişime geçerek veya açık iş ilanlarına başvuru yaparak evde satış ve reklam temsilcisi olarak çalışabilir ve ek gelir sağlayabilirsiniz.
Evde reklam ve satış işi yaparak aylık olarak 1200 – 2.500 TL arasında bir ek gelir elde etmeniz mümkündür. Elbette bu kazançlar firmalara ve sizin satış performansınıza göre değişiklik gösterecektir. İnternet ve telefon üzerinden yapabileceğiniz birçok ek iş bulunmaktadır. Bu işlerden sizin için en uygun olanını tercih edebilirsiniz.
Evde Paketleme ve Üretim İle Para Kazanma
Evde iş imkanı sağlayan farklı üretim firmaları yer almaktadır. İmalat sektöründe hizmet veren birçok firma özellikle İstanbul gibi şehirlerde yoğun talebi karşılamak adına ürün paketlemesi ve üretimi için iş vermektedir. Evde nikâh şekeri paketleyerek veya basit örgü vb. işler yaparak ek gelir sağlayabilirsiniz. Evde yapılabilecek ek işler arasında paketleme en çok tercih edilenlerden biridir. Aylık olarak bu yöntem sayesinde 600 – 1300 TL arasında bir kazanç sağlamak mümkündür.
Anket Doldurarak Para Kazanma Yöntemi
İnternetten anket doldurarak para kazanmak mümkündür. Oturduğunuz yerden bilgisayar başında anket doldurarak gelir sağlamanız mümkündür. Bu yöntem şuan için oldukça düşük ücretlerle yapılmaktadır. Ancak yurtdışında evde yapılan ek işler arasında ilk sırada anket doldurmak gelmektedir. Anket başına yabancı platformlar üzerinden 1 $ – 2 $ kazanmanız mümkündür. Türkiye'de henüz bu sistem yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Öğretmenlik Yaparak Evden Para Kazanmak
Sanal öğretmenlik ile para kazanmak son yıllarda artış gösteren eğitim uygulamaları ile mümkün hale gelmiştir. Skype gibi uygulamalar üzerinden birçok farklı öğrenciye uygun ücretler karşılığında ders verebilirsiniz. Özellikle yabancı dil seviyeniz iyi derecedeyse internet üzerinden çeşitli uygulamalarla çalışarak evden oldukça iyi bir para kazanmanız mümkündür. Evde yapılabilecek ek işler arasında özel ders vermekte mümkündür. İster teknolojinin imkanlarından yararlanarak ders verebilir isterseniz de evden özel ders vererek ek gelir sağlayabilirsiniz.
Belgelenebilir Ek Gelir Nedir?
Kira, ticaret veya yarı zamanlı bir iş yaparak ek gelir elde edebilmeniz mümkündür. Ek geliriniz kredi başvurularında değerlendirmeye alınabilir ve daha fazla aylık kredi ödemesi yapabileceğiniz banka tarafından analiz edilir. Aylık net gelirinizi bankaya bildirirken net maaş + belgelenebilir gelir formülünü uygulamalısınız.
Normal işiniz dışında ek gelirinizi belgelenebilir gelir olarak gösterebilmeniz için önemli bir ölçüt bulunmaktadır. Bunun için gelirinizin düzenli olması gerekmektedir. Tek seferde ayda 500 TL kazanıp diğer ay kazanamıyorsanız veya çok az bir gelir elde ediyorsanız bunun belgelenebilir gelir olarak sunamazsınız. Zira sadece sürekli ve düzenli bir gelir kredi kullanırken size fayda sağlayabilir.
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