Eski yeni herkesin alma hakkı var! Bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak!

EMEKLİYE 2750 TL ÖDEME

Maaşı 1500 Tl ye kadar olalar için 850 Tl ödeme yapılacak. 1500 Tl ile 2500 Tl arasındaki vatandaşlara ise 1125 Tl ödeme yapacak. Diğer yandan yakınlarını TEB'e getirenler içinde kişi başı 150 Tl ödeme yapacak. 10 kişiye kadar yapılacak ödemenin miktarı ise 1500 Tl olacak. Yani 10 kişiyi TEB'e getiren ve maaşı 1500-2500 Tl arasında olan vatandaşlar 2750 Tl emekli maaş promosyon ödemesi alacaklar.

EMEKLİLER İÇİN KAMPANYALAR

Emeklilere özel avantajlar bir bir sıralandı. EFT ücretleri ve havale ücretleri için işlem ücreti alınmayacak. Kredi kartı ücret muafiyeti sunuluyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar için ise 30 Haziran tarihine kadar 150 Tl market indirimi sağlanacak.