Eski yeni herkesin alma hakkı var! Bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak!

Ülkemiz Koronavirüs vakalarının artmasına önlemler alırken emekli vatandaşlarımız ise unutulmadı. Mart ayında tamamlanan maaş promosyon anlaşmaları için özel bankalardan ve kamu bankalarından bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir gelişme de TEB için oldu. Emekliye 2750 Tl'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Emekli vatandaşlar tercih ettikleri bankalar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Peki, emekli promosyonu nasıl alınacak? Promosyon ödemesi yattı mı? Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?
EMEKLİYE 2750 TL ÖDEME
Maaşı 1500 Tl ye kadar olalar için 850 Tl ödeme yapılacak. 1500 Tl ile 2500 Tl arasındaki vatandaşlara ise 1125 Tl ödeme yapacak. Diğer yandan yakınlarını TEB'e getirenler içinde kişi başı 150 Tl ödeme yapacak. 10 kişiye kadar yapılacak ödemenin miktarı ise 1500 Tl olacak. Yani 10 kişiyi TEB'e getiren ve maaşı 1500-2500 Tl arasında olan vatandaşlar 2750 Tl emekli maaş promosyon ödemesi alacaklar.
EMEKLİLER İÇİN KAMPANYALAR
Emeklilere özel avantajlar bir bir sıralandı. EFT ücretleri ve havale ücretleri için işlem ücreti alınmayacak. Kredi kartı ücret muafiyeti sunuluyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar için ise 30 Haziran tarihine kadar 150 Tl market indirimi sağlanacak.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?
Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.
EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?
1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN PROMOSYONU NASIL HESAPLANIR?
SGK'dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir
- HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski yeni tüm emeklilerin hakkı var.
- PARAYI ALMANIN ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.
- SÜRESİ DOLMADAN
- AYNI BANKADA KALMAK ZORUNLU MU?
Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.
Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
- BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.
- TUTAR ARTACAK MI?
SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, Şubat'ta yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek.
- EMEKLİ PROMOSYON NEDİR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emeklilere bankanın vermiş olduğu bir promosyondur. 3 yılın bitiminde tekrar yeni bir sözleşme ile aynı bankada kalınır yada farklı bankaya geçilerek ilgili bankanın vermiş olduğu emekli maaşı promosyonunda faydalanılır. Emekliler içinde ek gelir anlamına gelen emekli SGK promosyonu ilk olarak 16 Mart 2017 yılından SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasından yapılan bir anlaşma neticesinde ssk maaşı, bağkur maaşı, emekli sandığı maaşı için verilmeye başlanmıştır.
PTT ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
PTT tarafından emekli maaş promosyon bedeli ödemelerine başlıyor. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Emekli maaşı promosyon taahhüdü sona eren hak sahiplerinin iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yeniliyor, promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz. Maaşını PTT'den alan emekli hak sahipleri, maaşlarını ve promosyon ödemelerini 4 bine yakın PTT ATM'si ile kamu bankalarının toplam 14.000 ortak ATM'sinden PTT Şubelerine gelmeden kolaylıkla alabilecekler."
EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
TEB
TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı.
Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
FİNANSBANK
QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.
ING BANK
ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.Fibabanka, 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.
DENİZBANK
Denizbank, 450 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.
HALKBANK
Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.
İŞ BANKASI
İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
AKBANK
Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. Ayrıca kredi kartı ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapanlara 25, yıl sonuna kadar toplamda 250 lira chip-para hediye edecek. Yeni otomatik ödeme fatura talimatı verenlere de 15, 50, 100 lira chippara imkanı sunuyor.
GARANTİ BBVA
Ek ürün koşulu olmadan, emekli maaşına göre 800, bin, bin 200 lira ödüyor.
ING
Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira veriyor. ING banka kartı ile yapılan alışverişlerin veya vadesiz hesaptan yapılan fatura ödemelerinin toplamı en az 750 liraya ulaştığında bir sonraki ay 50 lira nakit ödüyor. Böylece emekliler 2 bin 550 liraya varan promosyon alabiliyor.
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