Koronavirüsünün piyasalarda etkisi aktif bir şekilde görüşürken altın fiyatlarında da son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Tüm dünyada etkili olan ve mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs nedeniyle güvenli liman olarak bilinen altına talep artıyor. Bugün gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme yeniden başladı. Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü. İşte 24 Mart anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?