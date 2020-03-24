EBA TV ilkokul canlı izle! EBA TV ilkokul ders programı ve canlı izleme ekranı ilkokul öğrencileri ve velileri tarafından sorgulanıyor. EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yayınlarıyla öğrenciler ders almaya devam ediyor. 23 Mart tarihinden başlayan yayınlar sayesinde derslerden geri kalınmıyor. Milyolarca ilkokul öğrencisi de EBA TV ilkokul canlı yayınlarını izliyor. Haberimizden EBA TV 1. 2. 3. ve 4. sınıf ders programı ve ders saatlerine ulaşabilir ve hangi dersi saat kaçta alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte, EBA TV ilkokul canlı izleme ekranı!
EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE!
EBA TV LİSE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
TURKSAT UYDU FREKANSI
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : ¾
UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?
SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
SD KANAL BULMA NASIL YAPILIR?
1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanallarını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD ve TRT - EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.
HD KANAL BULMA İŞLEMİ
Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV'lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD ve TRT - EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.