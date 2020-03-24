TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda SD (standart çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?



1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda Kadırga TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV İlkokul SD, Köy TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Ortaokul SD, Meltem TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.