EBA TV ders programı yayın akışı sorgulanıyor! 24 Mart EBA TV Türkçe, Matematik, Edebiyat, Arapça ders saatleri araştırılıyor. EBA TV ders saatlerini inceleyerek hangi dersi saat kaçta alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere verilen uzaktan eğitimin merkezi olan EBA TV yayınları sayesinde derslerinizden geri kalmayacaksınız. Haberimizde bulunan EBA TV canlı izleme ekranı sayesinde, televizyon başına geçmeden internet üzerinden de ders alabilirsiniz. İşte, EBA TV ders programı ve saatleri! İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
TRT EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI
Eğitim öğretimini ilkokulda devam ettiren öğrenciler için 23-27 Mart tarihleri arasında uygulanacak olan ders programı şöyle…
TRT EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI
Eğitim öğretimini ortaokulda sürdüren öğrenciler için 23-27 Mart uzaktan eğitim ders programı şöyle…
RT EBA TV LİSE YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI
Lisede eğitimine devam eden öğrenciler için 23-27 Mart tarihli haftalık yayın akışı bilgileri şöyle…
UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda SD (standart çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?
1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda Kadırga TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV İlkokul SD, Köy TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Ortaokul SD, Meltem TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.
TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda HD (yüksek çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?
Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV'lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.
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