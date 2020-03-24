Son dakika altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu altın yatırımı olanların gündeminde yer alıyor. Dünkü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 525,00 lira, Cumhuriyet altını 2.148,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,64 yükselişle 323,00 liradan işlem gördü. Bugün gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme yeniden başladı. Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü. İşte 24 Mart gram ve çeyrek altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?