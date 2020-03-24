Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki arabaları alıyor

Koronavirüs araç fiyatlarını da vurdu! Rakamlar değişti...

Söz konusu gelişmelerin, ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu.

Online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80'i fiyatlarını aşağı çekti

AA muhabirinin,edindiği bilgilere göre, ikinci el piyasasında görülen fiyat artışının virüs nedeniyle gerilemeye başladığına işaret etti.

Buna göre, son dönemlerde suni fiyat artışlarının görüldüğü ikinci el online pazarda araç fiyatları, virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında (1-17 Mart) şubat ayına kıyasla yüzde 2,5 geriledi. Bu dönemde online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80'i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Satışa çıkan araç adetlerinde ise bir düşüş ve ya yükseliş görülmedi.