Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki arabaları alıyor

Şu sıralar sıfır otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobilleri haberimizde liste halinde verdik. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs salgını, dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor. Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.
BMW 525tds (1993-1997 Model)
Chevrolet Aveo HB / Sedan 1.3 D (2012 Model)
Citroen C1 1.4 HDi (2007-2009 Model)
Citroen C2 1.4 HDi (2006 Model)
Citroen C3 1.4 HDi / 1.6 HDi (2004-2012 Model)
2005 Model Renault Clio
2005 Model Hyundai Accent
2006 Model Fiat Palio
2006 Model Fiat Linea
2005 Model Dacia Logan
Koronavirüs araç fiyatlarını da vurdu! Rakamlar değişti...
Söz konusu gelişmelerin, ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu.
Online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80'i fiyatlarını aşağı çekti
AA muhabirinin,edindiği bilgilere göre, ikinci el piyasasında görülen fiyat artışının virüs nedeniyle gerilemeye başladığına işaret etti.
Buna göre, son dönemlerde suni fiyat artışlarının görüldüğü ikinci el online pazarda araç fiyatları, virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında (1-17 Mart) şubat ayına kıyasla yüzde 2,5 geriledi. Bu dönemde online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80'i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Satışa çıkan araç adetlerinde ise bir düşüş ve ya yükseliş görülmedi.