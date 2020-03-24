Mahkumlara af son dakika ne zaman gelecek? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. İnfaz düzenlemesi için geri sayım devam ederken MHP 'den bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, infaz düzenlemesi ile birlikte tahliye olacak mahkum sayısına yer verilirken, Meclisten düzenlemenin detayları için yeni bilgiler de geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yıldız, 75 bin mahkumun ilk aşamada tahliye olacağını, daha sonra infaz ertelemesi olursa sorunun büyük oranda çözüleceğini söyledi. Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor
Yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu kanun teklifi ay sonuna kalmaz yasalaşır.75 bin kişi tahliye olur. Ardından bir infaz ertelemesi getirilirse bu sorun büyük oranda çözülür. Ülkeni ve geleceğini düşün virüse karşı alınan tedbirlere uy. Unutma...!. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir."
10 MADDEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK
Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor
Koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indiriliyor; ancak terör ve örgütlü suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutulacak.
Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4'te 3'lük salıverilme oranı da 3'te 2'ye indiriliyor.
Herkese kesin 1 yıl uygulamak yerine; hükmedilen cezayla orantılı olarak bir düzenleme yapılıyor. Böylelikle, her hükümlünün en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanmış olacak.
Denetimli serbestlik süresi, en az 1 yıldan en az 3 yıla çıkarılıyor.
TAHLİYE OLACAK MAHKUM SAYISI
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, uyuşturucu suçlarının da kapsam içine alınmasıyla birlikte tahliye olması beklenen mahkum sayısı 112 bine çıktı. Yasayla birlikte cezade yüzde 50 indirim yapılacak ve denetim serbestlik 3 yıl olacak.
CORONA NEDENİYLE DÜZENLEME HIZLANDIRILDI
Seçimin üstünden 2 yıl geçmesine rağmen hala gündeme gelmeyen infaz düzenlemesi, corona virüs pandemisi nedeniyle hızlandırıldı. Pandeminin cezaevlerine gelmemesi için hızlandırılan düzenleme ile mahkumların büyük çoğunluğunun tahliye edilmesi bekleniyor.
KAPSAM DEĞİŞEBİLİR
AK Parti tarafından hazırlanan ve MHP ile yapılan görüşmelerle son şeklini alacak düzenlemeye uyuşturucu madde ticareti ve örgütlü suçların da eklenmesi bekleniyor. Öte yandan tekrar suç işleyenlerin de kapama alınmasını savunanlar var. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise infaz düzenlemesi için yaptığı açıklamada düzenlemenin tutukluları da kapsaması gerektiğini belirtti.
AK Parti 'nin Meclisten tam mutabakat ile geçmesini istediği infaz düzenlemesine yeni değişiklikler yapılacak.
HANGİ TARİHTEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR?
Yapılan son açıklamada, infaz düzenlemesinin 1 Mart 2020 'den önce işlenen suçlarda geçerli olacağı bildirildi.
CEZAEVİ KAPASİTESİ: 235 BİN
HÜKÜMLÜ SAYISI: 257 BİN
TUTUKLU SAYISI: 43 BİN
CEZAEVİNDEKİ TOPLAM KİŞİ SAYI: 300 BİN
UYUŞTURUCU: 65 BİN
HIRSIZLIK: 45 BİN
CİNAYET: 34 BİN
TERÖR: 37 BİN
YAĞMA-GASP: 27 BİN
ÖRGÜTLÜ SUÇLAR: 4 BİN
DİĞER: 89 BİN
TOPLAM: 300 BİN
1 AY CEZAYA BİLE HAPİS
Düzenleme ile kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve cezasızlık algısı doğuran konularda önemli bir adım atılacağı ifade ediliyor. Buna göre, erteleme, paraya çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi karar verilmeksizin 1 ay dahi hapis cezası alanların belirli bir süre cezaevine konulması öngörülüyor. Mevcut sistemde 18 ayın altında ceza alan biri cezaevine hiç girmiyordu. Çünkü 18 ay cezanın infazı yani 2/3'ü 1 yıl olarak hesaplanıyordu. Bu sürede denetimli serbestlik kapsamına girdiği için bu kişiler cezaevine hiç girmiyordu.
DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLENECEK
Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak. Bu sürenin 1/5'i denetimli serbestlikte değerlendirilecek. Yani 1 ay hapis cezası alan bir kişi 12 gün cezaevinde kalacak. Tabi bu süre 3 yılı altında kaldığı için açık cezaevinde geçirilecek.
CEZA İNDİRİMİ KAPIDA
Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yani % 67'si yerine ½'si yani yüzde 50'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Örneğin; mahkemece 10 yıl hapse mahkum edilen bir kişinin cezasının infazı 5 yıl olacak. Bu 5 yılın 4 yılı cezaevinde geçirildikten sonra hükümlü iyi halliyse denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilecek. Yani 10 yıl ceza alan bir kişi iyi halli olması durumunda cezaevinde toplamda 4 yıl geçirecek. Mevcut sistemde 10 yıl ceza alan biri 5 yıl 8 ay cezaevinde kalıyordu.
Koşullu salıverilme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, kalan koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler; yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra, yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriliyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak bilinen bu usul hakkında da önemli bir adım atılıyor. Yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverilme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek. Örneğin; herhangi bir yeni suçtan 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılın yanmasına karar verilecek.
GECE VE HAFTA SONU İNFAZ ÇIKACAK
Düzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkan tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Taksirle işlenen bir kapsamında verilen cezalarda ise bu süre 2 yıl olarak belirleniyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevinde girerek, çekebilecek.
EVDE İNFAZ SİSTEMİ GELİYOR
Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. Mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 1 yıla çıkarılıyor. 1 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanınıyordu. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla çıkarılıyor. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.
DOĞUM YAPAN KADINLARA ÖZEL DÜZENLEME
Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 1,5 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan ancak 1,5 yıl sonra cezasını çekmek üzere cezaevine alınabilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilebilecek.
KAPSAM DIŞI SUÇLAR
Paket ile getirilen infaz indiriminden yararlanamayacak suçlar ise şöyle:
"Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan üzerinde deney suçu, organ ve doku ticareti, reşit olmayana cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, TCK'nın 76'ncı maddesinde düzenlenen (Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçların tamamı her türlü eziyet, işkence, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve Orman Kanunu'na aykırı suçlar..."
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