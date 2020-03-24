Şu sıralar sıfır otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesi az olan vatandaşlar için 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobilleri haberimizde liste halinde verdik. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs salgını, dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor. Dünya genelinde borsaları ve neredeyse tüm ekonomik faaliyet alanlarını etkileyen virüs, otomotiv sektörüne de darbe vurdu. Bu dönemde dünyaca ünlü birçok otomotiv üreticisi, üretime ara vermek zorunda kaldı. Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu. İşte 24 Mart itibari ile sahibinden en ucuz ikinci el araba modelleri listesi! Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.