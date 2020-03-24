YKS ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Üniversite sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatilinin uzaması ihtimaliyle birlikte sınav tarihleri hakkında da bir düzenleme yapılması öngörülüyor.

ERDOĞAN'DAN "SINAV" MESAJI

Korona virüs tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ve LGS'ye dair süreç ile ilgili "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.