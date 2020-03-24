YKS TYT AYT üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 üniversite sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sınava hazırlanan milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimi üzerinde güncelleme olup olmadığı sürekli kontrol ediliyor. Koronavirüs tedbirlerinin uzaması ihtimaliyle birlikte sınavların geleceği de merak edilmeye başlandı. Üniversite sınavının yazın yapılmasına yönelik talepler sürerken, gözler YÖK açıklamalarına çevrildi. Peki, üniversite sınavı ertelenecek mi?
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENECEK Mİ?
Üniversite sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatilinin uzaması ihtimaliyle birlikte sınav tarihleri hakkında da bir düzenleme yapılması öngörülüyor.
ERDOĞAN'DAN "SINAV" MESAJI
Korona virüs tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS ve LGS'ye dair süreç ile ilgili "Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da yapılacaktır. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 YKS - Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
ERTELENEN SINAVLAR LİSTESİ
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde
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