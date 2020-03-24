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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 13:52
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    • 24.03.2020 13:56
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    Son dakika: 'nın ardından da kapatıldı!

    'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün 'de de görülmesinin ardından hükümet vatandaşları kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyardı. Hükümetin koronavirüs uyarıları kapsamında İstanbulluların uğrak yeri olan 'nın ardından da kapatıldı.

    Kapalıçarşı'nın ardından orası da kapatıldı!

    ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında kapatıldı.

    Dünyanın en büyük ve eski kapalı çarşından olan Kapalıçarşı, koronavirüs nedeniyle alınan karar sonrası kapılarını geçici süreyle kapattı. Çarşının içerisine sadece dükkanı bulunan esnaf, güvenlik görevlilerince kayıt altına alındıktan sonra alınıyor.

    Ayrıca çarşının dışında bulunan birçok iş yerinin de kepenklerini açmadığı gözlendi.

    MISIR ÇARŞISI DA KAPATILDI!
    Eminönü Meydanı'nda yer alan tarihi Mısır Çarşısı da koronavirüs nedeniyle kapandı.

    Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu tarafından, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını kapsamında yönetim kurulumuzun aldığı tedbirler doğrultusunda Mısır Çarşımızın geçici bir süre kapalı kalması kararı alınmıştır." yazıları çarşının kapılarına asıldı.

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