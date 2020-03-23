TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi ev sahibi olma hayali kuranlar tarafından sorgulanıyor. Konya'nın Meram ilçesinde inşa edilecek 609 konut için kura çekimi tamamlanıyor. Kura çekiminde adı okunan kişiler büyük sevinç yaşıyor ve ev sahibi olma hakkı kazanıyor. TOKİ Konya çekiliş sonuçları isim listesine sayfamızdan ulaşabilir ve sonuçları kontrol edebilirsiniz. TOKİ Konya Meram çekilişi için satışa sunulan 461 adet 2+1 konut için 3 bin 360 kişi başvuruda bulunurken satışa sunulan 183 adet 3+1 konut için ise toplam 4 bin 588 olmak üzere 7 bin 948 kişi başvuruda bulunmuş oldu.
TOKİ KONYA MERAM KURA SONUÇLARI
Konya Meram kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.
TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan konutlardan ev sahibi olabilmek için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi kura çekimlerinden 2 sonra yapılacak. Vatandaşlar, TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
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