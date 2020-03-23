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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 15:16
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    • 23.03.2020 15:16
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    Son dakika: 'den flaş koronavirüs kararı!

    Son dakika haberleri... () daha önce açıkladığı 700 milyar dolarlık varlık alımı ve 300 milyar dolarlık kredi genişlemesine ek olarak ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapılabileceği belirtildi.

    Fed'den flaş koronavirüs kararı!

    Son dakika haberleri... () daha önce açıkladığı 700 milyar dolarlık varlık alımı ve 300 milyar dolarlık kredi genişlemesine ek olarak ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapılabileceği belirtildi.

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