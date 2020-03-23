Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası (Fed) daha önce açıkladığı 700 milyar dolarlık varlık alımı ve 300 milyar dolarlık kredi genişlemesine ek olarak ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımı yapılabileceği belirtildi.



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