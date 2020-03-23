



Analistler, salgına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara rağmen yatırımcıların riskten kaçınmaya devam ettiğini aktararak, bunun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden olduğuna işaret etti.

Yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirten analistler, bugün ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.