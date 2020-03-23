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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 11:49
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    • 23.03.2020 12:16
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    'dan sosyal ve kentsel dönüşüm projeleri taksit ve ara ödemelerine erteleme

    Koronavirüs nedeniyle alanında yaşanan gelişmeler sonrası da taksit erteleme kararı aldı. Sosyal ve kentsel dönüşüm projelerinde nisan-mayıs ayları taksit ve ara ödemelerinin ertelendiği duyuruldu.

    Sosyal konut taksit ödemelerine erteleme

    KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan ve mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi.

    KİPTAŞ'tan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlar için alınan tedbirler paylaşıldı.

    Bu kapsamda, Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin nisan-mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin nisan-mayıs taksitleri, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için nisan-mayıs borçlandırma taksitleri ertelendi.

    Nisan ayına ait taksit ödemelerinin haziranda, mayısa ait taksit ve ara ödemelerin ise temmuzda tahsil edileceği, erteleme işlemleri nedeniyle müşterilere temerrüt faizi yansıtılmayacağı bildirildi.

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