Marketler kapatıldı mı? Marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Bu kapsamda gün içerisinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.