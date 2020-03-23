İşyerleri için 14 tedbir uyarısı

Çalışma Bakanlığı'nca, işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı:
■ İşyerleri acil durum planı devreye alınmalı.
■ Çalışanların ateşi ölçülmeli.
■ Çalışana tek kullanımlık mendil verilmeli.
■ İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı.
■ İş giysileri çalışma alanında çıkarılmalı.
■ Servisler sıkça temizlenmeli.
■ Sosyal mesafeyi sağlayan çalışma modeli geliştirilmeli.
■ Klavyeler, cihazlar sıkça temizlenmeli.
■ Ekipmanlar ortak kullanılmamalı.
■ Yemekhanelerde vardiyalı yemek yenilmeli.
■ Toplantılar yerine telekonferans düzenlenmeli.
■ Zorunlu etkinliklere katılanların bilgileri bir ay saklanmalı.
HAZAL ATEŞ
■ İşyerleri acil durum planı devreye alınmalı.
■ Çalışanların ateşi ölçülmeli.
■ Çalışana tek kullanımlık mendil verilmeli.
■ İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı.
■ İş giysileri çalışma alanında çıkarılmalı.
■ Servisler sıkça temizlenmeli.
■ Sosyal mesafeyi sağlayan çalışma modeli geliştirilmeli.
■ Klavyeler, cihazlar sıkça temizlenmeli.
■ Ekipmanlar ortak kullanılmamalı.
■ Yemekhanelerde vardiyalı yemek yenilmeli.
■ Toplantılar yerine telekonferans düzenlenmeli.
■ Zorunlu etkinliklere katılanların bilgileri bir ay saklanmalı.
HAZAL ATEŞ
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