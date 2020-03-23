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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 Gazete
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    İşyerleri için 14 tedbir uyarısı

    'nca, işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı. Peki bu tedbirler neler? İşte madde madde bakanlığın 14 maddelik tedbir planı.

    İşyerleri için 14 tedbir uyarısı
    Çalışma Bakanlığı'nca, işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı:
    ■ İşyerleri acil durum planı devreye alınmalı.
    ■ Çalışanların ateşi ölçülmeli.
    ■ Çalışana tek kullanımlık mendil verilmeli.
    ■ İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı.
    ■ İş giysileri çalışma alanında çıkarılmalı.
    ■ Servisler sıkça temizlenmeli.
    ■ Sosyal mesafeyi sağlayan çalışma modeli geliştirilmeli.
    ■ Klavyeler, cihazlar sıkça temizlenmeli.
    ■ Ekipmanlar ortak kullanılmamalı.
    ■ Yemekhanelerde vardiyalı yemek yenilmeli.
    ■ Toplantılar yerine telekonferans düzenlenmeli.
    ■ Zorunlu etkinliklere katılanların bilgileri bir ay saklanmalı.

    HAZAL ATEŞ

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