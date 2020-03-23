İşyerleri için 14 tedbir uyarısı

Bakanlığı'nca, işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı:■ İşyerleri acil durum planı devreye alınmalı.■ Çalışanların ateşi ölçülmeli.■ Çalışana tek kullanımlık mendil verilmeli.■ İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı.■ İş giysileri çalışma alanında çıkarılmalı.■ Servisler sıkça temizlenmeli.■ Sosyal mesafeyi sağlayan çalışma modeli geliştirilmeli.■ Klavyeler, cihazlar sıkça temizlenmeli.■ Ekipmanlar ortak kullanılmamalı.■ Yemekhanelerde vardiyalı yemek yenilmeli.■ Toplantılar yerine telekonferans düzenlenmeli.■ Zorunlu etkinliklere katılanların bilgileri bir ay saklanmalı.