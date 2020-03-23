‘İşsizlik maaşı kolaylaştırılsın’

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı" talebinde bulundu. Bu süreçte işverenlere verilen destekleri anlamlı bulduklarını söyleyen Atalay, "Ama çalışanların da iş güvencesinin sağlanması lazım. İş güvencesinin yanında, asgari ücrette vergi alınmaması gibi çalışanlara ilave destekler şart. Bu süreci işçi çıkartmanın bahanesi olarak görenlere de fırsat verilmemeli" diye konuştu.
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