‘İşsizlik maaşı kolaylaştırılsın’

"İşsizlik Sigortası Fonu'ndanyararlanma şartları esnetilmeli veişini kaybedenlere fondan daha fazlakaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlarakimseye muhtaç olmadan evinigeçindirebilecek miktarda ödemeyapılmalı" talebinde bulundu. Busüreçte işverenlere verilen desteklerianlamlı bulduklarını söyleyen Atalay,"Ama çalışanların da iş güvencesininsağlanması lazım. İş güvencesininyanında,gibi çalışanlarailave destekler şart. Bu süreci işçiçıkartmanın bahanesi olarak görenlerede fırsat verilmemeli" diye konuştu.