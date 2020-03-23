Hazine’den bir dizi destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir dizi önlem aldı. Mükellefler, bütün dilekçelerini 10 Nisan'a kadar vergi dairelerine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verebilecek. Uygulama; işe başlama, borcu yoktur yazısı, tecil başvurusu, şube açılışkapanış gibi tüm dilekçeleri kapsıyor. Bakanlık, elektronik ortamda beyan zorunluluğu getirilen geri kazanım katılım payı beyan dönemini 6 aya çıkardı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca alınan kararlar kapsamında beyanname süresi 31 Mart'tan 30 Nisan'a uzatıldı. Gayrimenkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazançlar 10 Nisan'a kadar Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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