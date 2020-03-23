Hazine’den bir dizi destek

, bir dizi önlem aldı. Mükellefler, bütün dilekçelerini 1'a kadar vergi dairelerine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verebilecek. Uygulama; işe başlama, borcu yoktur yazısı, tecil başvurusu, şube açılışkapanış gibi tüm dilekçeleri kapsıyor. Bakanlık, elektronik ortamda beyan zorunluluğu getirilen geri kazanım katılım payı beyan dönemini 6 aya çıkardı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca alınan kararlar kapsamında beyanname süresi 31 Mart'tan 30 Nisan'a uzatıldı. Gayrimenkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazançlar 10 Nisan'a kadarüzerinden verilecek.