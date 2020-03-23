Zoom ile siz dünyanın neresinde olursanız olun, ders vermek istediğiniz kişi nerede olursa olsun, eğer internetiniz varsa, bağlantınız da biraz iyiyse aynı ortamdaymış gibi ders anlatabilir, ders alabilirsiniz. Birbirinizi duyabiliyorsunuz. Öğretmen ders anlatabiliyor, öğrenciye sorular sorabiliyor, öğrenci sorulara cevap verebiliyor, istediği zaman konuşabiliyor. Peki Zoom programında cep telefonu ile uzaktan bağlantı nasıl yapılır?
Peki, Zoom ile neler yapabilirsiniz?
Zoom'u popüler kılan, en iyi canlı ders anlatma aracı haline getiren özellikleri
VİDEO Birbirinizi görebiliyorsunuz. Öğrenci öğretmeni, öğretmen de öğrenciyi görüyor.
SES Birbirinizi duyabiliyorsunuz. Öğretmen ders anlatabiliyor, öğrenciye sorular sorabiliyor, öğrenci sorulara cevap verebiliyor, istediği zaman konuşabiliyor.
EKRAN PAYLAŞIMI Öğretmen olarak ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Yani öğrenci sınıfta tahtayı takip ediyorsa burada da sizin bilgisayarınızın ekranını kendi bilgisayarında görüyor. Dolayısıyla siz ekranınızdaki materyallere bakarak anlattıklarınızı karşı taraf görerek dinliyor. Bilgisayarınızda bir resim, metin veya video açtığınızda karşı taraf da bunları görüyor. Ekran paylaşımı iki taraflı da yapılabiliyor. İsterseniz öğrenciniz de kendi ekranını sizinle paylaşabilir. Örneğin yaptığı bir ödevi, yazdığı bir metni size gösterebilir. Birlikte kendi dosyanız veya karşı tarafın dosyası üzerinde çalışabilirsiniz.
TAHTA Ekranınızda açtığınız herhangi bir dosyaya veya sunuma istediğinizi yazın, istediğinizi çizin karşı taraf anlık olarak sizin yazdıklarınızı ve çizdiklerinizi görür. İsterseniz sadece beyaz tahta aracını açarak gerçek yazı tahtası gibi kullanın.
YETKİ İZİN İsterseniz öğrenciye kendi faresini veya kalemini kullanarak sizin ekranınıza yazmasına izin verebilirsiniz. Örneğin ekranınızda bir boşluk doldurma etkinliği var. Açtınız ve bunu karşı tarafla paylaştınız. Dosya olarak değil ekran görüntüsü olarak paylaşıyorsunuz. Sizin ekranınızdaki boşluk doldurma metni artık karşı tarafın ekranında da var. Karşıdaki kişiye bu boşlukları sen doldur diye izin verebiliyorsunuz (klavye ve fare kullanma yetkisi). O kendi ekranında boşlukları doldururken siz anlık görüyor müdahale edebiliyor, açıklama yapabiliyor, soru sorabiliyorsunuz. Kısacası karşılıklı olarak her an iletişimdesiniz.
DOSYA PAYLAŞIMI Karşılıklı dosya paylaşımında bulunabilirsiniz. Siz bir ödev dosyası gönderebilirsiniz. O da ödevi tamamladığında size gönderebilir.
YAZIŞMA MESAJLAŞMA Ders esnasında, öncesinde veya sonrasında yazışma yapabilir, sorularınız veya konularınız varsa danışabilirsiniz.
KAYIT En önemlisi de tüm ders anlatım sürecinizi kaydedebilir, daha sonra bunu öğrencinizle veya istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.
Yapmanız gerekenler:
Uygulamayı bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirin ve kurmak.
Üye olmak.
Ders vermek veya almak istediğiniz kişileri eklemek.
Ders başlatmak.
Birilerini derse davet etmek veya ders numarasını paylaşmak.
Ders anlatırken istediğiniz materyali karşı tarafla göndermek.
Ekranınızın görüntüsünü, sunumunuzu veya herhangi bir dosyayı karşıdaki kişi ile paylaşmak.
İlgili kişi ile konuşmak veya yazışmak.
Kamera görüntünüzü açmak ya da açmamak (özgürsünüz).
Ders anlatımınızın videosunu kaydetmek, daha sonra isterseniz paylaşmak, yayınlamak.
TRT-EBA TV yayınlarının TÜRKSAT uydu parametreleri
HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3
SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4
Eğitim kanalları digital platformlarda hangi kanallarda olacak?
Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:
TRT-EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise
Türksat Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal
Türk Telekom/Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal
Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal
D-Smart 365. Kanal 366. Kanal 367. Kanal
Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ : Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
1- EĞİTİM HANGİ KANALDA?
TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.
2- YAYIN AKIŞINA NASIL ULAŞIRIM?
Günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.
3- DERSLER NE KADAR SÜRECEK?
Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.
4- İLKOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
İlkokul 1'inci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi olacak. 2'nci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce, 3'üncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce ve fen bilimleri, 4'te ise Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak
5-ORTAOKULDA HANGİ DERSLER VAR?
5'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 6'ıncı sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 7'nci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 8'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi.
6-LİSEDE HANGİ DERSLER OLACAK?
9'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Temel Dini Bilgiler, İngilizce. 10'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, , İngilizce. Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Siyer, Fıkıh, Hadis. 11'inci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Tefsir, Akaid, Hitap ve Mesleki Uygulama, İngilizce. 12'nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Dinler Tarihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti.
7- KANALI NASIL BULURUM?
SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.
8- TEKRARI VAR MI?
Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
9- SORU SORULABİLECEK Mİ?
Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.
10- ŞİFRELİ KANALDA YAYIN VAR MI?
TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.