Dev projede geri sayım! Denizin üzerine yapılıyor

"50 MİLYON TON DOLGU YAPILDI"

Rize'nin iklim durumu ve coğrafi şartları nedeniyle inşaatta bazı zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Vali Çeber, "Yaptığımız işin dünya çapında mühendislik özellikleri, devasa bir deniz dolgusu, ölçütlerinin büyüklüğü gibi nedenleri üst üste koyduğumuzda sürenin biraz uzayabileceğini değerlendiriyoruz. Ama tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre büyük bir gayretle çalışıyor. Toplamda yapılacak 85 milyon ton dolgunun 50 milyon tonu yapıldı. Kalan bölüm için günde 120 bin tonla denize dökülmeye devam ediyor. Bu rakam benim Rize'ye geldiğim ilk zamanlar 60 bin ton civarındaydı. İş takvimini güncellemekten dolayı araç ve çalışan sayısı artırıldı. Belirtilen tarihte yetişmesi için üstün bir gayret ediliyor. İnşallah kalan yüzde 40'lık bölümü de ön gördüğümüz zamanda da tamamlamaya gayret ediyoruz" dedi.