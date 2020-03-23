Son dakika: Brent petrolün varili fiyatı 26,16 dolar | 23 Mart brent petrol fiyatı





Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 14-20 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 19 adet azalarak 664'e geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 26,38 ile 26,63 dolar aralığının direnç, 26,13 ile 29,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.