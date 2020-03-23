4 ay telafi çalışması

sürekliliği temin etmek için telafi çalışması yapılabilecek. Telafi çalışması, yapılacak düzenleme ile 2 aydanNormal çalışma sürelerinin altında çalışan ya da tamamen tatil eden işletmeler, çalışılmayan süreler için telafi çalıştırması yaptırabilecek. 4 aylık süre, çalışılmayan sürenin bitiminde başlayacak, bu çalışmalar fazla çalışma sayılmayacak. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluylaToplam günlük çalışma 11 saati geçemeyecek. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılmayacak. Bu uygulamada çalışılmayan sürede çalışanlaragerekiyor.