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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 Gazete
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    4 ay telafi çalışması

    İstihdamın sürekliliği temin etmek için telafi çalışması yapılabilecek. Telafi çalışması, yapılacak düzenleme ile 2 aydan 4 aya çıkarılacak. Normal çalışma sürelerinin altında çalışan ya da tamamen tatil eden işletmeler, çalışılmayan süreler için telafi çalıştırması yaptırabilecek.

    4 ay telafi çalışması
    İstihdamın sürekliliği temin etmek için telafi çalışması yapılabilecek. Telafi çalışması, yapılacak düzenleme ile 2 aydan 4 aya çıkarılacak. Normal çalışma sürelerinin altında çalışan ya da tamamen tatil eden işletmeler, çalışılmayan süreler için telafi çalıştırması yaptırabilecek. 4 aylık süre, çalışılmayan sürenin bitiminde başlayacak, bu çalışmalar fazla çalışma sayılmayacak. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla günde 3 saatten fazla olmayacak. Toplam günlük çalışma 11 saati geçemeyecek. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılmayacak. Bu uygulamada çalışılmayan sürede çalışanlara ücretlerinin ödenmeye devam edilmesi gerekiyor.

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