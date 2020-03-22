REESKONT KREDİLERİ ÖNLEMLERİ

Merkez Bankası açıklamasında, küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemler alındığı belirtildi.

18 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanındığı bildirilen açıklamada, firmaların, kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senetle değiştirerek bu imkandan yararlanabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, bu suretle toplam 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebileceği vurgulandı.

Halihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildiği, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresinin 24 aydan 36 aya çıkartıldığı belirtilen açıklamada, "Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020'den itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır." denildi.