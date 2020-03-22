Milyonlarca vatandaş Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda kredi faiz oranları sayfamızda detaylı olarak yer almaktadır. İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları liste olarak takvim.com.tr'de yer alıyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte 23 Mart ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları... Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor.
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ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Bankası Güncel İhtiyaç Kredisi Faizleri
Çalışanlara ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Emeklilere ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Tüketici kredisi faizi %1,05
Ziraat Bankası Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Yerli üretime özel taşıt kredisi faizi %0,49 - %0,69
Kaskolu taşıt kredisi faizi %0,96
Kaskosuz taşıt kredisi faizi %0,98
Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faizleri
Firma katkılı konut kredisi faizi %0,79
Çalışanlara konut kredisi faizi %0,94
Emekli konut kredisi faizi %0,94
TOKİ sosyal konut kampanyası kredi faizi %0,94
Akbank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.97 Akbank'tan 100 bin TL, 120 ay vadeli konut kredisi 1.413,98 TL taksitle ödenebiliyor.
ING Bank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.99 olarak belirlenen ING Bank'ta 100 bin lira konut kredisi kullanmak isteyen bir müşteri 120 ay vadede aylık 1.427,78 TL ödeyerek kredi çekebiliyor. Toplam geri ödeme ise 171.333,84 TL olarak belirlendi.
Alternatif Bank Konut Kredisi Kampanyası
Faiz oranı yüzde 0.89 olan Alternatif Bank'tan 100 bin TL tutarında 120 ay vade seçenekli konut kredisi kullanan bir müşteri aylık 1.420,87 TL taksit ödeyerek hayallerindeki eve kavuşabiliyor. Toplam Geri Ödeme: 170.504,34 TL
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 1.09
ING BANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 0.94
Taşıt kredisi: 1.04
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.95
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.90
İhtiyaç kredisi (Anında kredi): 0.99
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.11
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.95
Konut kredisi: 0.96
Taşıt kredisi: 1.14
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 1.04
Taşıt kredisi: 1.45
1. QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik aylık yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi imkan sunuyor. İhtiyaç kredisinin vade oranları ise 3-60 ay arasında değişiklik gösteriyor. Bankanın başvuru koşulları arasında; 18 yaşından büyük olma şartı aranıyor.
İhtiyaç kredisi için gerekli olan evraklar banka tarafından belirlenmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli suret
• Gelir belgesi
• Tapu fotokopisi
• Kira kontratı
• Araç ruhsatı
2. ING Bank İhtiyaç Kredisi
ING Bank, yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi olanağı veriyor. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler 60 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle kredi başvurusu yapabiliyor.
3. Türkiye Finans Bank İhtiyaç Kredisi
Banka ihtiyaç sahiplerine yüzde 1.03'ten başlayan faiz oranıyla kredi çekme fırsatı veriyor. Esnek ödeme fırsatı ile bankadan alınan kredi taksitleri kişilerin nakit akışına göre planlanabilir. İhtiyaç kredisine ek olarak müşteriler temel bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
4. Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Bankadan alınan ihtiyaç kredisinde yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranı uygulanıyor. Faiz oranı müşteri özellikleri, risk durumu, kredi tutarı, vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterir.
Bireysel ihtiyaç kredisi için talep edilecek belgeler banka aracılığıyla bildirilmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
• Gelir durumu belgesi
5. Burgan Bank İhtiyaç Kredisi
Burgan Bank standart ihtiyaç kredisi kapsamında 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi veriyor. Burgan Bank müşterine ise aynı vade oranıyla yüzde 1.49 faiz imkanı sunuluyor.
6. Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak verilen kredilerin faiz oranları yüzde 1.19 ile 1.49 arasında değişiklik gösteriyor. Bankaya başvuru talebini iletmek için gerekli olan belgeler listelenmiştir:
• Nüfus cüzdanı
• Gelir belgesi
• Emekli belgesi
• Firma belgeleri
7. Denizbank İhtiyaç Kredisi
Denizbank bünyesinde vatandaşlar yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir, 60 aya varan vade imkanıyla krediyi kullanabilirler. Denizbank tarafından yapılan yasal uyarıda; bankanın onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme haklarına sahip olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.
REESKONT KREDİLERİ ÖNLEMLERİ
Merkez Bankası açıklamasında, küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemler alındığı belirtildi.
18 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanındığı bildirilen açıklamada, firmaların, kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senetle değiştirerek bu imkandan yararlanabilecekleri ifade edildi.
Açıklamada, bu suretle toplam 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebileceği vurgulandı.
Halihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildiği, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresinin 24 aydan 36 aya çıkartıldığı belirtilen açıklamada, "Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020'den itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır." denildi.
VAKIFBANK'TAN "FİNANSAL İSTİKRAR KALKANI" KAPSAMINDA EKONOMİYE DESTEK
Öte yandan Vakıfbank da, tüm dünyayı etkisi altına alan corona pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz. VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduk. Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler ise şöyle:
1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,
2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,
3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,
4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,
5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,
6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,
7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,
8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,
9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.
VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek."
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.
Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. Fakat öncelikle konut kredisi çekeceğiniz evin krediye uygun olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise bankalar verdikleri konut kredisine karşılık olarak evi ipotek altına alırlar. Kredinizi tamamen geri ödediğinizde ise evin üzerindeki ipotek kaldırılır. Fakat borç ödenmez ise banka borçlara karşılık eve el koyma yetkisine sahiptir. Bu şekilde bankalar müşterilerine konut kredisi verirler. Banka krediyi verirken evi ipotek altına aldığı için kefil istemez. Böylelikle daha rahat bir şekilde müşterinin kredi almasını sağlar
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