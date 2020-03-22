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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 16:44
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    • 22.03.2020 16:44
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    'ndan flaş koronavirüs kararı: Maaşlar bir hafta erken yatacak

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye’de de görüldü. Koronavirüs nedeniyle önlemler aldığını açıklayan , çalışanlarının maaşlarını 1 hafta erken ödeyeceğini açıkladı. Banka, bunun yanında şubelerde itibariyle dönüşümlü çalışma modeline gidecek.

    Maaşlar bir hafta erken yatacak

    Genel Müdür Vekili Murat Akşam, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşın çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda işlerini yapabilmeleri için oluşturdukları destek paketini açıkladı.

    Banka olarak toplum sağlığını korumak amacıyla 'nın yönlendirmeleri doğrultusunda üzerlerine düşen görevleri en başından itibaren yerine getirdiklerini ifade eden Akşam, çalışanlarının bu süreçte doğabilecek öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli desteklerde bulunacaklarını açıkladı.

    Gündemi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Akşam " Önceliğimiz olan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve kamu sağlığı konusunda en üst seviye önlemler alabilmek için tüm değerlendirmeleri yapıyor, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemlere ek olarak yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu süreçte çalışanlarımızın artan öncelikli ihtiyaçları olduğunu düşünerek Mart ayı maaş ödemelerini bir hafta öne aldık" dedi.

    DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA MODELİ
    Murat Akşam bunun yanında şu açıklamalarda bulundu: "Ayrıca, Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimizde haftalık dönüşümlü çalışma modeline geçiyoruz. Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak ve salgın riskini en aza indirmek için şubede aktif çalışanlarımızın oranını yüzde 50'ye varan oranda azaltarak, dönüşümlü bir şekilde tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz. Çalışanlarımızın bu süreç içerisinde işlerini evden takip edebilmeleri için altyapımızı güçlendirdik ve özellikle Genel Müdürlük bünyesinde yüksek oranda uzaktan çalışma modeline geçtik. Salgın konusunda tüm çalışanlarımızın taleplerini azami ölçüde dikkate alıyor ve sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Hem şubelerimiz hem de Genel Müdürlük bünyesinde düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor, çalışanlarımızın artan bireysel hijyen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kullanımı ve temizliği daha kolay olan günlük şık kıyafet uygulamasına geçiyoruz."

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