Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2020 22:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2020 22:13
    ABONE OL

    TRT EBA TV İlkokul  TRT-EBA TV Ortaokul  TRT-EBA TV Lise uydu frekans, bilgileri nelerdir?

    , yarın başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve platformlarının güncel bilgilerini paylaştı. Peki, TRT EBA TV İlkokul  TRT-EBA TV Ortaokul  TRT-EBA TV Lise uydu frekans, şifreli yayın bilgileri nelerdir? İşte TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri...




    TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.



    Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

    TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise

    Vodafone Tv 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

    Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal



    Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal

    Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal

    D-Smart 138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal

    Bein/Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi TRT EBA TV İlkokul  TRT-EBA TV Ortaokul  TRT-EBA TV Lise uydu frekans, şifreli yayın bilgileri nelerdir?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri