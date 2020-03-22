TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise
Vodafone Tv 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal
Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal
Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal
Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal
D-Smart 138. Kanal 139. Kanal 140. Kanal
Bein/Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal
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