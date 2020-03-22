



Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

TRT EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise



Vodafone Tv 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal



Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal