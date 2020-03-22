Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını için alınacak olan 2000 kadronun detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @BeratAlbayrak tarafından müjdesi verilen 2000 kadro ile ilgili akıllara takılan sorulara yönelik cevaplar: https://t.co/Se8By0ONYE pic.twitter.com/zRxWV5sQcw — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 22, 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kafalara takılan sorulara yönelik cevaplar yer aldı.



İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro ile ilgili merak edilen detaylar...



