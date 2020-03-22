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    • 22.03.2020 22:27
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    ı müjdesini vermişti! İşte 2000 kadro ile ilgili merak edilen soruların cevapları

    ı 'ın müjdesini verdiği Hazine ve Maliye, Defterdarlık, ile ve Avukat kadrolarını için alınacak olan 2000 kadronun detayları belli oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro ile ilgili merak edilen soruları cevapları...

    Bakan Albayrak müjdesini vermişti! Detayları belli oldu...

    ı 'ın müjdesini verdiği Hazine ve Maliye, Defterdarlık, ile ve Avukat kadrolarını için alınacak olan 2000 kadronun detayları belli oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kafalara takılan sorulara yönelik cevaplar yer aldı.


    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro ile ilgili merak edilen detaylar...

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdesini vermişti! İşte 2000 kadro ile ilgili merak edilen soruların cevapları
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