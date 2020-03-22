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    • 22.03.2020 21:44
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    'den sağlık çalışanlarına Kovid-19 desteği: Sizi ne kadar alkışlasak az!

    'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ülkenin dört bir yanında büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına bir destek de Türk Hava Yolları’ndan geldi.

    Sizi ne kadar alkışlasak az!

    Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkenin dört bir yanında büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına bir destek de Türk Hava Yolları'ndan geldi.

    'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, 3 gündür her gece saat 21.00'da sağlık çalışanlarına destek ve moral i yapılan alkış kampanyasına destek verildi.

    THY çalışanları da yaşanılan zor süreçte sağlık görevlilerine alkışlarla destek verilen paylaşımda, "Sizi ne kadar alkışlasak az! Günlerdir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız" denildi.


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