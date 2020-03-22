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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 09:49
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    • 22.03.2020 09:49
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    İstanbul'un yanı başında ucuza iş yeri fırsatı

    İcradan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar Basın İlan Kurumu tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'un yanı başında ucuza iş yeri fırsatı

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor. Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    KOCAELİ DARICA/OSMANGAZİ'DE SATILIK İŞ YERİ

    SİVAS ZARA'DA 4 DÖNÜM TARLA

    ADANA ÇUKUROVA'DA SATILIK DAİRE

    İZMİR'DE 1,5 DÖNÜM SATILIK TARIM ARAZİSİ

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