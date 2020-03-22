İstanbul'un yanı başında ucuza iş yeri fırsatı

İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor. Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...
KOCAELİ DARICA/OSMANGAZİ'DE SATILIK İŞ YERİ
ADANA ÇUKUROVA'DA SATILIK DAİRE
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