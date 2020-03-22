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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 09:44
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    • 22.03.2020 09:46
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    Hazine ve 'ndan flaş karar: 6 ay uzatıldı!

    Hazine ve ’nın ’de yayımlanan kararına göre, beyan dönemini 6 aya çıkarıldı. Bugün yapılan değişiklikle beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi. Bu yıl için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık" olacak.

    Bakanlıktan flaş karar: 6 ay uzatıldı!

    Hazine ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Bakanlık daha önce Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirmişti.

    Bugün yapılan değişiklikle beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi. Bu yıl için birinci dönem, "Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran", ikinci dönem "Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık" olacak.

    Bundan önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyecek. Bu dönemler için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.,

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş karar: Geri Kazanım Katılım Payı 6 ay uzatıldı!
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