Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2000 kişilik kadro müjdesi verdi.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerine yer verdi.