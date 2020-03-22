Milyonlarca 4D'li taşeron işçi maaş zam oranları ile ilgili güzel haberler bekleniyor. Bu anlamda bazı ücretler ve rakamlarda telaffüz edilmeye başlandı. 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçileri ilgilendiren 4 konuda önemli adımlar atılacak. İşçiler tarafından açılan davalar neticesinde yüzdelik fark konusunda emsal kararlar verildi. Bu bağlamda ele alınacak bu konuları ve muhtemel zam oranları takvim.com.tr'de
Taşeron işçiler, kamu işçileri ve 4/D 'li işçiler izinli olacak mı?
Ülke genelinde corona virüsle mücadele için çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Önceki gün yayımlanan genelgede 60 yaşından büyük kamu personelleri, engelli va hamile personellerin idari izinli sayılacağına yer verildi.
İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerde personeller ve işçiler arasında bir ayrım yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgede, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler (takvim.com.tr) hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları," ifadelerine yer verildi.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye
(takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.