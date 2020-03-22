Çalışma Bakanlığının bu konuda hakkında adım atması beklenirken sürece dair son gelişmeleri, 4/D konumunda çalışan işçilerin beklentilerini ve hükümetin bu alanda bir çalışması olup olmadığına haberimizde yer veriyoruz. Devlet kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor. 2020 yılında Çalışma Bakanlığı ile sosyal ve mali haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklarından birisi yüzdelik dilim. Taşeron işçilerin bu talebi ise bu konuda açılan davalar ve mahkemelerin verdiği kararlar ile güçlendi.

TAŞERON İŞÇİLERİN HEPSİNE EK ZAM

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapıldı.taşeron işçilere yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücret oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. işçilerin davalardan lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi için çalışmalar başlatmışlardı.