Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    da üretim eksiksiz sürüyor

    Türkiye ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'de sokağa çıkma veya karantina gibi uygulamaların bulunmadığını belirterek, "Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Perakende zincirinde bir sıkıntı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

    Gıdada üretim eksiksiz sürüyor
    Türkiye ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'de sokağa çıkma veya karantina gibi uygulamaların bulunmadığını belirterek, "Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Perakende zincirinde bir sıkıntı bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Güncel ticari hayatın devam ettiğini, mevcut stokların yeterli olduğunu, bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Duruk, Türkiye'nin potansiyelinin bu süreci atlatabilecek seviyede olduğunu anlattı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Gıdada üretim eksiksiz sürüyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri