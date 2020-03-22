Gıdada üretim eksiksiz sürüyor

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'de sokağa çıkma veya karantina gibi uygulamaların bulunmadığını belirterek, "Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Perakende zincirinde bir sıkıntı bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Güncel ticari hayatın devam ettiğini, mevcut stokların yeterli olduğunu, bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Duruk, Türkiye'nin potansiyelinin bu süreci atlatabilecek seviyede olduğunu anlattı.
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