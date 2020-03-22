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    • 22.03.2020 09:38
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    Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: başvuruları yarın başlıyor!

    Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

    Bakan Selçuk duyurdu: Yarın başlıyor!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

    Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

    Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek." dedi.

    Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.

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