Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik yapıldığı bildirildi. TBMM'ye bu hafta gelecek infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar takvim.com.tr'de. Daha önce de yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin ayrı bir paket şeklinde Meclis'e geleceği bildirildi İkinci yargı paketi maddeleri nelerdir? İkinci yargı paketinde neler var? Mahkum yakınlarının aylardır beklediği genel af ve ceza indirimi için çalışmalarda sona gelindi. Peki, ikinci yargı paketi maddeleri nelerdir? İkinci yargı paketinde neler var?
2. Yargı Paketinin içeriği tam metni açıklandı!
- Hakim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men edecek ve gerekirse, taraf avukatları hariç, derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emredecek
- Yapılan değişiklikle, davada taraf vekili sıfatı bulunmayan avukatlar, duruşma düzenini bozmaları halinde, duruşma salonundan çıkarılabilecek
- "Toplu Mahkemelerde Tahkikat" başlıklı yeni düzenlemede, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dahil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilecek ve karara bağlanacak
- Mahkeme, tahkikatın bittiğini bildirdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçecek, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenecek, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyecek
- Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da ekleniyor
- İlk derece mahkemesine görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık süre, tebliğ tarihinden itibaren başlayacak
- "Yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılacak
HANGİ SUÇLAR GİRECEK
Yarın yapılacak toplantının ardından hangi suçların infaz düzenlemesi kapsamına gireceği kesinleşecek.
Daha önce bir açıklama yapan AK Partili isimler, infaz düzenlemesinde altı suçun (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) kapsam dışı tutulması üzerinde karar almıştı.
YENİ DÜZENLEME
Edinilen son bilgilere göre siyasi partilere kasten adam öldürme ve bazı terör suçları hariç, diğer suçların cezalarında da kademeli olarak indirime gidilmesi için düzenlemenin masada olduğu ve bu teklifin diğer partilerle görüşüleceği öğrenildi.
AK Parti' nin hukukçu isimleri , konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Terör suçları için örneğin örgüt propagandası yapma gibi suçlarda da cezaevinde geçirilen sürenin yüzde 75'ten yüzde 67'ye düşürülmesi düşünülebilir. Ancak bu konuda MHP'nin itirazı söz konusu olabilir. Bunlar görüşülecek. Uzlaşma sağlanırsa kapsam genişler ve bazı terör suçları da kapsama alınır" dedi.
UYUŞTURUCU VE TERÖR SUÇLARI KRİTİK NOKTA
Erdoğan, uyuşturucu ve terörle ilgili suçlar konusunda çok hassas. "Adam öldürenleri mi çıkaracağız, uyuşturucu satanları mı salıvereceğiz" diye itiraz ettiği söyleniyor. Üzerinde yeniden çalışılan düzenleme, Erdoğan'ın onayından sonra Meclis'e sunulacak.
40 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Kısa süreli hapis cezaları konusunda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri de uygulanacak. Bu haktan yararlanacak hükümlüler hafta içi dışarıda, hafta sonu hapiste olacak. Gece infazı konusundaki şartları yerine getirenler için de gündüz işe gidebilme imkânı sağlanacak. Bu durumdaki hükümlüler, gündüz dışarıda, gece ise hapishanede kalan cezalarını tamamlayacak. Mevcut mevzuata göre, 6 ayın altındaki cezalar için bu yöntemler uygulanabiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu sürenin 2 yıla çıkarılması planlanıyor. Yasa çıktıktan sonra, 2 yıl ve altında hapis cezası kalanlar, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak.
HANGİ SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ OLACAK?
Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlikte geçirebilecek. Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek. Taslak ana hatlarıyla şöyle: Bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.
Mahkemelerin verdiği cezaların 2/3'ü (yüzde 67'si) yerine 1/2'si (yüzde 50'si) kapalı cezaevinde çekilecek. Doğum yapan kadınların aldıkları ceza 3 yıl ve altında ise bu ceza konutta infaz edilecek. Koşullu salıverilme süresinde herhangi bir yeni suçtan örneğin 1 yıl ceza alan bir hükümlünün, koşullu salıverildiği süreden sadece 2 yılı yanacak.
Mevcut sistemle 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazı mümkün. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılacak. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 4 yıla yükseltilecek. Cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişiler 3 yıla kadar olan cezalarını konutta infaz edebilecek.
Gece infazı ve hafta sonu infaz usullerine işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılanların cezalarını hafta sonu ya da gece çekmesine olanak var. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem işletilemiyor. Taslakta 6 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Taksirle işlenen bir suç kapsamında verilen cezalarda ise bu süre 2 yıl olarak belirlenecek. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevinde girerek çekebilecek.
NAFAKA ŞARTLARI NEDİR?
Boşanma davası devam ederken ya da boşanma tamamlandıktan sonra nafaka alabilecek olan bireyler şu şekilde şartlara sahip olmalıdır.
Maddi geliri düşük veya hiç maddi geliri olmayanlar,
Ev hanımları
Asgari maaş ile çalışanlar
İşte çalışmayan, kovulmuş ya da çıkarılmış kişiler
Düzenli geliri olmayıp geçici bir şekilde çalışan kişiler yoksulluk nafakası alabilmektedir.
Peki, kimler nafaka alamaz sorusunun şartlarını maddeler halinde yazalım.
Resmi evli olmayan ancak imam nikahı yapılarak evli olmuş kişilere nafaka verilmez.
Boşanma gerçekleştikten sonra maddi durumu kötüleşmeyecek ya da fakir olmayacak şahıslar,
Maaşı düzgün bir şekilde olup düzgün bir şekilde alan kişiler,
Yeterli düzeyde maddi ekonomiye sahip olup devletten de destek alan bireyler
Mesleği olanlar
Memur olanlar
Kumar bağımlısı olanlar
Aynı maaşa sahip eşler
Bankada parası olanlar
Hanım zengin ancak erkek fakir ise yoksulluk nafakası ya da nafaka alamaz.
Bu kişiler nafaka alamazlar. Bunun yanı sıra üstte de bahsedildiği gibi nafaka alınması için gereken şartlar bulunuyor. Örneğin, iştirak nafakası alınması için çocuk olması gerekiyor ve çocuğunda velayetine sahip kişinin maddi durumu kötü olması gerekiyor ki çocuk bakım nafakası alabilsin. Tedbir nafakasında da aynı şekilde şart, yoksul tarafa boşanma davası devam ederken verilen nafaka türü olduğundan nafaka alacak kişinin maddi durumu gerçekten kötü olmalıdır. Bunlar dışında şartlar yerine gelmez ise kişi ya da kişiler nafaka alamazlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.